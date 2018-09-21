В Госдуме рассказали, что мешает развитию беспилотного транспорта в России

Москва, , 12:31 — REGNUM В Госдуме поддерживают появление беспилотных поездов, но считают, что появлению беспилотного автотранспорта мешает большое количество знаков, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») считает, что беспилотные поезда должны быть не только на МЦК, но и ходить в рамках пригородного сообщения.

«Нужно обязательно пробовать внедрять беспилотные поезда на МЦК и электричках точно. По поводу метро надо еще подумать: там интервал позволяет, но есть свои нюансы, а касаемо наземного транспорта — пока только трамвай», — сказал парламентарий.

Для развития беспилотного транспорта на дорогах России необходимо сократить число знаков, полагает он.

«Следующий этап для реализации этой идеи на остальном наземном транспорте: сделать надо правильную и грамотную организацию пассажирских перевозок, чтобы не было лишних знаков, и беспилотный транспорт понимал, куда поворачивать и где стоять. У нас сегодня из-за этого огромного количества установленных знаков он может просто не сработать», — указал он.

В РЖД заявили, что в 2019 году протестируют беспилотные поезда на Московском центральном кольце (МЦК) и в перспективе планируют распространить эту технологию на Московские центральные диаметры (МЦД) и пригородные поезда московского региона.