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Ярославская почта обещает не задерживать судебные повестки

Общество

После штрафов

Ярославская почта обещает не задерживать судебные повестки
Иллюстрация: Wikimedia.org
Почта

Ярославль, 21 сентября 2018, 12:23 — REGNUM  Ярославское управление «Почты России» обещает улучшить доставку судебной корреспонденции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФПС Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судебные приставы оштрафовали почтовиков за регулярные задержки судебных извещений. Всего за 8 месяцев в Ярославской области было выявлено более 300 таких случаев. В связи с этим вопрос доставки судебной корреспонденции взят на контроль руководством филиала.

«С работниками будет проведено дополнительное занятие о строгом соблюдении контрольных сроков обработки и доставки заказных писем разряда «Судебное». Помимо этого, руководство УФПС Ярославской области на постоянной основе осуществляет документальные проверки почтовых отделений», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФПС Ярославской области.

В управлении сообщили, что в год ярославский филиал обрабатывает свыше 25 млн писем и 600 тыс посылок, за 8 месяцев 2018 года почта приняла и доставила получателям свыше 600 тысяч писем с отметкой «судебное». Выявленные нарушения со стороны УФССП по Ярославской области составляют около 0,059% от обработанных объемов письменной корреспонденции работниками отделений почтовой связи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области приставы оштрафовали почтовиков за медлительность

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