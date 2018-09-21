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Школы двух городов Дагестана обеспечат 100%-ным доступом в интернет

Общество

В республике реализуется проект «Интернет в каждый класс»

Махачкала, 21 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  В Дагестане обеспечены доступом в интернет лишь 40% всех учебных классов — 886 аудиторий из 2214. Для того, чтобы обеспечить школы полноценной возможностью осуществления образовательного процесса, необходимо полное покрытие интернет-связью всех учебных кабинетов в образовательных организациях, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе министерства образования региона.

В связи с этим ведомство решило принять меры по проведению интернета в каждый учебный кабинет. Эту задачу, как подчеркнули в пресс-службе минобра, можно решить лишь с привлечением инвесторов. С этой целью началась реализация проекта «Интернет в каждый класс». Первыми учебными заведениями, которые попадут под проект, станут школы Махачкалы и Каспийска.

Необходимость в интернете объясняется тем, что в Дагестане начинают реализовывать федеральный проект «Цифровая школа», который должен помочь формированию у школьников навыков цифрового программирования.

При этом, как отметила глава минобра Уммупазиль Омарова, учащиеся получат свободный доступ к электронному образовательному контенту. Это повысит интерес к процессу обучения. Кроме того, цифровизация снизит административную нагрузку учителей и они смогут уделять больше внимания подготовке к урокам и работе с детьми. Польза от цифровизации будет и родителям учеников. Они в режиме реального времени будут узнавать, находится ли ребенок в школе и какие у него результаты.

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