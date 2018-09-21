В Ярославской области полиция спрашивает на улицах мнение граждан о себе

Ярославль, , 11:56 — REGNUM УМВД России по Ярославской области проводит социологический опрос об отношении к деятельности полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Опрос проводят члены общественного совета при УМВД и сотрудники полиции — представители рабочей группы по изучению мнения населения о деятельности полиции. Анкетирование проводится анонимно для граждан.

Опрос общественного мнения проводится на территории Рыбинского и Ростовского муниципальных районов и в Ленинском районе Ярославля. Представители общественности вместе с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками иных подразделений органов внутренних дел встречаются с гражданами на улицах городов и поселений», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Полиция собирается опросить около 1000 человек старше 18 лет. Результаты общественного мнения населения о деятельности полиции будут использованы в служебной деятельности.