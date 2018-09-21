Сотрудники ростовского зоопарка проводили тигрицу в Ярославль

Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Амурская тигрица, которая родилась в ростовском зоопарке 25 июля 2017 года, сменит прописку. Яшма переезжает в зоопарк Ярославля в рамках программы по сохранению популяции амурского тигра. Об этом ИА REGNUM сообщили в ростовском зоопарке.

Родители Яшмы — Устин и Прима, родившиеся в неволе. Стоит отметить, что Устин — один из пяти амурских тигрят, которые в 2012 году были найдены в тайге в истощённом состоянии и спасены специалистами в рамках президентской программы по сохранению и увеличению популяции самого редкого представителя мира животных.

ИА REGNUM напоминает, что амурский тигр попал в список особо ценных животных России в 2013 году. Ранее он был занесён в Красную книгу. Исчезающий вид находится под охраной. За контрабанду ценных животных и незаконный оборот может грозить до семи лет тюрьмы или штраф до 2 млн рублей. В Китае за убийство амурского тигра предусмотрена смертная казнь.

Читайте также: Амурского тигра назвали особо ценным животным