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В Ярославской области «Южный водоканал» задолжал зарплату на 4 млн рублей

Общество

После вмешательства прокуратуры деньги выплачены

В Ярославской области «Южный водоканал» задолжал зарплату на 4 млн рублей
Прокуратура Ярославской области

Ярославль, 21 сентября 2018, 11:44 — REGNUM  Ростовская межрайонная прокуратура в ходе проверки выявила, что на государственном предприятии «Южный водоканал» образовался существенный долг по зарплате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В связи наличием дебиторской задолженности предприятие своевременно не выплатило заработную плату за июль 264 сотрудникам в сумме свыше 4,1 млн. рублей.

По результатам проверки в отношении гендиректора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения должностному лицу вынесено предупреждение.

Кроме того, генеральному директору ГП «Южный водоканал» внесено представление об устранении нарушений.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

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