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В Зауралье обещают индексировать выплаты ветеранам труда

Общество

Прибавка составит около 20 рублей

Курган, 21 сентября 2018, 11:33 — REGNUM  Во втором полугодии 2019 года в Курганской области на 5% проиндексируют ежемесячную выплату ветеранам труда, труженикам тыла и пострадавшим от политических репрессий. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

При этом сейчас, согласно закону о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Курганской области, ветераны труда и граждане, приравненные к ним получают ежемесячную денежную выплату в размере 351 рубль, труженики тыла получают 391 рубль, а пострадавшие от репрессий — 457 рублей. То есть, в результате индексации, размер выплат вырастет в среднем на 20 рублей.

Добавим, что по данным департамента экономразвития региона только в период с января по июль 2018 года потребительские цены на товары и услуги увеличились на 2,3%. Стоимость минимального набора продуктов питания в Курганской области возросла за это время на 8,7% и на конец июля составила 3 926,12 рублей.

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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