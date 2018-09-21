Жители Переславского района Ярославской области пострадали от объединения

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:07 — REGNUM В Переславском районе Ярославской области местные органы власти перестали совершать нотариальные действия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители района жалуются, что теперь для заверения завещания или оформления доверенности необходимо ехать в центр. Ранее некоторые нотариальные действия имели право совершать местные власти. При этом многие населенные пункты нового городского округа удалены от Переславля на очень значительное расстояние — до 70 километров, и автобусы ходят редко.

Это связано с присоединением сельских поселений Переславского района с городским округом Переславль-Залесский.

Я обращаюсь к тем, кто объединил район и город, надеюсь, это они прочитают. Вы же утверждали, что ничего не изменится, в том числе и Астраханцев, когда выступал в Нагорье, но увы. Раньше доверенность можно было сделать в Нагорье, а теперь всё, надо ехать в город. Старушка больная, еле ходит, но надо в город везти. Вы чего, за свои слова не отвечаете? До города ещё добраться надо, не пять минут это займёт или вам на народ, который живёт в удалённых деревнях, наплевать? Так с народом не поступают, — написал в группе «Подслушано в Переславле» Игорь Мокошев.

В администрации Переславского района, которая продолжает свою работу до конца 2018 года, наличие проблемы подтвердили.

У меня сейчас есть несколько жалоб от жителей района по этому вопросу, они переданы в правовое управление. После объединения у нас нет полномочий на совершение нотариальных действий. Надеемся, что из этой ситуации будет найден выход, хотя по закону администрация городского округа не имеет права на заверение документов», — сказала замглавы администрации Переславского района Вера Маркова.

Объединенный городской округ Переславль-Залесский создан в июне 2018 года по решению Ярославской областной Думы после серии публичных слушаний в Переславле и Переславском районе. Жители собрали несколько сотен подписей против поспешного объединения и просили депутатов отложить принятие окончательного решения, однако закон был принят сразу в двух чтениях и уже вступил в силу.

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