Аварийные дома в Кургане: «паразитизм» жильцов и безразличие власти

Марина Перова, , 16:33 — REGNUM

В Кургане жители аварийных домов, согласно жалобам активистов, брошены на произвол судьбы: управляющие компании от них отказались, нового жилья не предоставляют, а стены, того и гляди, рухнут. Семьям из дома на Гагарина, 11 вообще предложили сдать детей в приют — пришлось вмешиваться прокурору.

Деревня в городе

Покосившиеся деревянные дома, ушедшие в землю практически по самые окна, для Кургана не редкость. Такие «сельские кварталы» есть на улицах Климова, Кирова, Карла Маркса, Куйбышева — практически во всей центральной части города, где сохранилась старая застройка. Некоторые дома признаны аварийными и подлежащими сносу, но в них продолжают жить люди. В числе разрушающихся и относительно современные здания, в том числе наспех построенные «панельки».

"Я живу в панельном доме, в Локомотивном. Внутри ужасно сыро, обваливается потолок, плохая проводка, по стенам трещины. Я заехала в 2005-м, дом уже был фактически аварийным, но признали его таковым только в 2016 году. До этого мы много раз обращались в администрацию, даже нанимали адвоката, но нам говорили, что износ не составляет 75%, так что живите. Сейчас обещали внести в список очередников на переселение — в 2019 году. В 2020 году начнут строить наш будущий дом. У брата — он прописан на Климова, 5 — тоже аварийное жилье. В нем, кроме брата, еще три семьи, есть двое несовершеннолетних. Угол дома обваливается — неизвестно, сколько он еще простоит. Мы решили пока снимать квартиру — все равно деньги уходят на дрова и поддержание дома хоть в каком-то порядке. Да и удобства тут на улице», — жалуется корреспонденту ИА REGNUM жительница Кургана Марина.

Во дворе дома действительно стоят деревянные туалеты, дрова сложены в поленницу.

Женщина рассказала, что им предлагали временное жилье из так называемого маневренного фонда: можно было выбрать комнату в общежитии, но условия там едва ли не хуже, чем в аварийках, а соседи — наркоманы и пьяницы.

Детей — в приют, сами — в общагу

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о судебном процессе, который инициировал прокурор в защиту семьи, проживавшей в доме по улице Гагарина, 11, — взрослым ее членам предложили отдать детей в приют, а самим переехать в маневренное жилье. Еще один скандально известный дом находится по адресу Пугачева, 6: из-за протечки крыши там разрушились несущие конструкции потолка. В итоге семье с ребенком из «схлопнувшейся» комнаты дали новую квартиру по решению суда.

Горожане задаются вопросом, почему власти бездействуют и не переселяют людей, ведь есть же соответствующая программа, о которой так много говорят. Однако выяснилось, что дела обстоят не так просто, как хотелось бы.

Кто не успел, тот через суд

Как уточнили в департаменте ЖКХ администрации Кургана, в городе, действительно, действовала муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кургане на период 2013—2017 годов». В нее попали дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года. То есть, если здание признали таковым, например, в сентябре 2012 года, то на сегодняшний день оно простояло в таком состоянии уже шесть лет, и неизвестно, сколько еще должно стоять. Переселение по вышеуказанной программе должны были завершить в 2017 году. На 2018 год средств на переселение не выделялось вообще, поэтому «выплата денежной компенсации и предоставление жилых помещений осуществляется только по решениям суда».

Это, собственно, и происходило в случае с домами по адресу Гагарина, 11 и Пугачева, 6, которые признали аварийными в 2017 году. Так что судебные разбирательства в данном случае власти не беспокоят и являются единственно возможным способом сдвинуть дело с мертвой точки — это понимают обе стороны процессов. Как отметили в департаменте ЖКХ, «если программу о переселении продлят, то эти дома включат в список расселяемых». Будет ли принята такая программа на 2019 и последующие годы, в департаменте на этот вопрос не ответили. Каковы будут ее условия в случае принятия — тоже.

Кто будет ремонтировать развалины?

Добавим, что до 2012 года межведомственная комиссия по оценке жилых помещений насчитала в Кургане 169 аварийных домов. Расселению, как выяснилось, подлежали не все: в постановлении горадминистрации отмечено, что «в программе принимают участие 115 аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, где проживает 2751 человек, 1093 семьи, которые необходимо переселить. Расселяемая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах составляет 40 532,9 квадратного метра». Однако в данном случае разница в цифрах появилась по решению самих граждан: расселялись дома, «собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в программе».

Сейчас в мэрии Кургана продолжают формировать список аварийных домов. По данным департамента ЖКХ на 31 августа 2018 года, приняты документы на 1847 жилых помещений площадью 45 451,7 кв. м в 166 аварийных домах, где проживают 3566 человек. Сроки переселения людям не называют или обещают весьма туманно. Но дома разрушаются сейчас, и люди подвергаются угрозе оказаться под их обломками.

«Домам, признанным аварийными, требуется проведение охранно-поддерживающего ремонта организациями, осуществляющими техническое обслуживание домов», — подчеркнули в департаменте.

И добавили, что в знаменитом доме по Гагарина, 11 выполнено усиление цокольной части наружных стен дома — аварийная ситуация устранена.

Специалисты мэрии пояснили, что для оценки развития деформации дома управляющая компания может устанавливать маяки для постоянного наблюдения за трещинами, чтобы в случае увеличения последних принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупредить дальнейшее разрушение. Но проблема в том, что от аварийных домов отказываются все управкомпании, о чем неоднократно сообщали местные СМИ.

«В доме шесть квартир. Особенно тяжело в третьей, на первом этаже. Сгнили сантехника и отопление, септик никакой. Все управляющие компании отказались с нами работать — дом проблемный, вложений требует много. А смысл его ремонтировать, если он сам развалится скоро? Штукатурка и так уже отпадает, кровля рушится, угол стены выпал, пол прогнил», — рассказывает комплексный рабочий из Кургана Алексей Б., который живёт вдвоём с сыном в аварийном доме по Красина.

Дармовому жилью любой рад

Стоят дома, разрушаются, и никому до них дела нет. Наиболее ответственные жильцы стремятся поддержать их самостоятельно. Но, чего греха таить, большинство ничего делать не хочет и ждёт, когда, наконец, их начнут переселять в новые квартиры, и даже прогнивший пол перестелить им в голову не приходит. Ситуация может длиться не то что годами — десятилетиями.

«Разрушается фундамент, дом пополз набок. Внутри квартиры стены «беременные», обои отлетели, пол ходуном ходит. Нас раньше держала «Новая волна», мы на текущий ремонт деньги сдавали. Но вот сколько я здесь живу — уже 33 года! — ни разу ЖКО не приходило что-то сделать. Когда мы жили с другой стороны дома — она более аварийная — я просила подремонтировать потолок. Еще в 1986 году, тогда ждала ребенка. Так он у меня уже родился, начал ползать, но никто так и не пришел. И потолок рухнул — едва не на малыша, успела его схватить на руки. Но после этого все-таки ремонтников дождались. А сейчас вообще никому мы не нужны. Перебрались на другую половину дома в квартиру свекрови, здесь места больше и состояние лучше. Мы с 1986 года стоим в очереди на расширение как многодетная семья, у меня уже внуки подрастают, и ничего не меняется», — жалуется жительница дома по улице Климова, 12, который признали аварийным в 2017 году.

Женщина рассказала, что ее дочери с малолетними детьми снимают квартиры, так как боятся обрушения. Она с мужем, а также жильцы других помещений в доме продолжают повседневную жизнь, не собираясь ничего менять, пока не придет помощь извне. А если дом рухнет?

«Ну, спасём друг друга как-нибудь», — меланхолично отмахивается горожанка. За столько лет привыкла.

Но многие обитатели аварийного жилья приобрели его в собственность недавно, прекрасно понимая его состояние и откровенно рассчитывая сэкономить: переехать в новую квартиру за счет бюджета — неплохая перспектива. К тому же сам процесс переезда также финансируется по программе. Главное — в нее попасть. Поэтому, конечно, предложение переселиться в маневренное жилье возмущает — не на то расчёт. Отметим, в департаменте ЖКХ подчеркнули, что жителям домов по Гагарина, 11 и Пугачева, 6 неоднократно разъяснялось о возможности предоставления жилых помещений маневренного фонда, временно, до сноса дома, но никто до сих пор не обратился с заявлением.

Новые аварийки

Недовольны люди и тем новым жильём, которое предоставляют по программе.

«Здесь ничего хорошего, а куда переселят — еще хуже. Столько общалась с переехавшими, рассказывали. Во-первых, ни балконов нет, ни закутка какого, ни кладовки, куда что-то положить можно. Во-вторых, сами дома сырые и холодные. Кто-то хорошо попал, конечно, а нам готовится 11-й микрорайон, далеко от центра. Да и помещения дают маленькие. У меня здесь, в аварийке, прописано 11 человек, а на всех жилье не дадут», — говорит жительница дома по улице Климова, 12.

Как прокомментировали в департаменте, «на условиях муниципальной адресной программы по переселению в 2013—2017 годах жители аварийных домов были переселены в жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, на территории города Кургана».

В ведомстве подчеркнули, что заселяли людей только в новые, специально построенные дома — покупка квартир на вторичном рынке жилья программой не предусматривалась. Почему — объяснять отказались. Добавили, что по решению суда люди могли получить выкупную стоимость.

А между тем новые дома для переселенцев действительно оказались проблемой: из одной аварийки переехали в другую. Недавно активисты ОНФ сообщали об аварийном состоянии дома на улице Березовая, 9 в Кургане, заселенном в 2015 году, который уже начал разрушаться. Проблему увидели в желании застройщика сэкономить. На вопрос, почему так происходит, городские власти ответили, что проблемы вообще не видят. Недочеты строительства, выявленные в процессе приемки, устранялись до заселения, а все замечания, поступившие от жителей, устраняются застройщиком по гарантийным обязательствам. Среди прочего в новых домах по жалобам жильцов были отрегулированы оконные проемы на зимний период, заделаны трещины в штукатурном слое, возникшие при усадке здания, заменён балконный дверной блок — в общем-то, ничего серьёзного. На данный момент поступивших и неотработанных обращений нет.

Добавим, что администрация Кургана предоставляет жилые помещения гражданам, переселяемым из аварийного жилфонда, на условиях софинансирования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов. Общее финансирование реализации программы 2013−2017 годов составило 1 397 245 140 рублей.

А как же старый Курган?

В задачи программы расселения входит не только создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, но и развитие жилищного строительства в городе Кургане, обеспечение ликвидации аварийного жилищного фонда, использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных жилых домов под строительство новых объектов.

Последний пункт также вызывает вопросы у многих граждан: снос старых домов разрушает исторический облик Кургана, а строительство на их месте торговых центров и офисных зданий не всегда и не всем представляется целесообразным. Как отметили в ответе на запрос ИА REGNUM в горадминистрации, комиссия по оценке состояния жилого фонда до 1 января 2012 года кроме 169 домов, подлежащих сносу, также выявила три аварийных дома, которые являются памятниками культурного наследия и подлежат реконструкции.

Как прокомментировал декан исторического факультета Курганского госуниверситета, кандидат исторических наук Денис Маслюженко, список аварийных домов был составлен очень халатно.

«В 2017 году мы проанализировали список и вытащили из него все объекты, которые находятся на охране», — пояснил эксперт.

Однако в число домов, подлежащих сносу, попадают здания конца XIX — начала XX века, не признанные объектами культурного наследия, но придающие Кургану его неповторимость и создающие его атмосферу. По словам Дениса Маслюженко, чтобы старинный дом признали охраняемым объектом, у здания должны быть архитектурные особенности, чем-то выделяющие его из массы других, или с ним должно быть связано историческое событие, важное для региона. А для того, чтобы установить наличие того или другого, необходима историко-культурная экспертиза, которая стоит свыше 100 тысяч рублей и которую никто не берется оплачивать. Да ведь одной экспертизой растраты не ограничатся — если здание признают объектом культурного наследия, понадобятся деньги на его реставрацию и поддержание в надлежащем виде. Так что гораздо выгоднее просто снести дом и продать землю — в центре города она стоит немало.

Вот так курганцы и живут. Одни сражаются за сохранение исторического облика города, другие — за новые квартиры, третьи — за землю, на которой можно построить бизнес, четвертые — за деньги, которые можно сэкономить. А страдают дети, вынужденные расти в сырых гниющих комнатах под потолком, угрожающим вот-вот рухнуть, пока родители судятся с властями, а власти составляют списки очередников на переселение

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