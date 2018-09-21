Правительству Индонезии предложили 7 мер для оказания помощи Мьянме

Джакарта, , 10:59 — REGNUM Организации гражданского общества Индонезии по защите населения рохинджа предоставила правительству Индонезии семь мер в целях содействия прекращению гуманитарного кризиса в Мьянме, сообщает Antaranews.

Организации состоит из комиссии по делам пропавших и жертв насилия, рабочей группы по правам человека, фонда по защите, юридического фонда помощи Индонезии, группы «международная амнистия» Индонезии.

Индонезийская организация предоставила своему правительству семь рекомендаций, чтобы оно могло играть более активную роль в усилиях по урегулированию гуманитарной катастрофы в Мьянме.

Во-первых, правительству предлагается использовать позицию Индонезии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, чтобы поднять тему мусульманского населения рохинджа на международном уровне.

Во-вторых, поднять вопрос о статусе рохинджа на переговорах по резолюции Совета ООН по правам человека в сентябре 2018 года.

В-третьих, обсуждать вопрос о населении рожинджа в рамках Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

В-четвертых, продвигать положения Консультативной комиссии по штату Ракхайн (рекомендация Кофи Аннана — прим. ИА REGNUM ). Населению штата должно быть разрешено участвовать в переговорах о репатриации в Мьянму для обеспечения права на равное гражданство.

В-пятых, правительство Индонезии просят еще раз подтвердить свою поддержку докладу миссии ООН по установлению фактов в Мьянме.

В-шестых, правительству рекомендуется настоятельно призвать АСЕАН немедленно сформировать специальное совещание для обсуждения вопроса о расследовании преступлений против прав человека в Мьянме.

В-седьмых, взять на себя инициативу по созданию рекомендаций относительно разрешения конфликта в Мьянме.

Напомним, Индонезия не поддержала резолюции Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, поскольку Мьянма отказалась обсуждать совместную резолюцию, связанную с гуманитарным кризисом в штате Ракхайн.

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