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В Ярославской области птицефабрика заплатит 2 млн за загрязнение реки

Общество

Куриным пометом

В Ярославской области птицефабрика заплатит 2 млн за загрязнение реки
Иллюстрация: Yarregion.ru
ЧП произошло в апреле

Ярославль, 21 сентября 2018, 10:52 — REGNUM  Птицефабрика, сбросившая в апреле в реку Ковать куриный помет, заплатила 1,95 миллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Нашими сотрудниками было установлено, что в Тутаевском районе сотрудники птицеводческого предприятия складировали навоз на полях, максимально приближенных к реке Ковать, и это стало причиной ее загрязнения», — пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Владимир Сафонов.

Было возбуждено уголовное дело, берега реки очищены от загрязнения, рассчитан размер вреда, причиненного водному объекту.

Средства перечислены в бюджет Тутаевского муниципального района в полном объеме и будут направлены на финансирование природоохранных мероприятий.

Для предотвращения подобных нарушений в период паводка департамент направил предупреждения всем руководителям сельхозпредприятий, приближенных к береговой зоне.

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Проблемы экологии
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