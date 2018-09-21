Полмиллиарда на систему озёр Казани: объявлен тендер

Казань, , 10:39 — REGNUM Из республиканского бюджета Татарии на работы по реализации мероприятий по развитию системы озер, расположенных в Казани, планируется потратить почти 600 млн рублей. Объявлен аукцион, который пройдёт 8 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» выступает заказчиком тендера. Работы победитель должен осуществить с даты заключения контракта по 1 сентября 2019 года. Начальная цена лота — 596 170 610,36 рубля.

В списке работ — подготовка посадочных мест, посадка нескольких сотен деревьев, свыше двух тысяч кустарников, цветников, обвязывание крупноствольных деревьев защитными матами, валка деревьев в городских условиях, корчевка пней, заготовка деревьев, демонтаж металлических конструкций от проекторов освещения, сборка и монтаж габионов, устройство основания из плодородного слоя и многое другое, включая монтаж оборудования. Например, на одном из участков к посадке определено свыше 6,8 тыс. водных растений.

Напомним, в черте Казани находится система озёр — Нижний, Средний и Верхний Кабан, которые являются источниками производственного водоснабжения ряда промышленных предприятий.

«Озера Нижний и Средний Кабан соединены протокой, забранной в трубу. Озеро Нижний Кабан соединено с р. Казанкой протокой (Булак), имеющей длину 2,3 км. Питание озер происходит за счет поверхностного стока и грунтовых вод», — отмечается в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Казани на 2016−2020 годы.