Перинатальный центр Оренбуржья удостоен всероссийской премии «Первые лица»

Оренбург, , 11:25 — REGNUM Оренбургский областной перинатальный центр отмечен в числе лучших российских учреждений родовспоможения третьего уровня по итогам Всероссийского конкурса, организованного Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины под председательством академика РАН Николая Володина. Медучреждение Оренбуржья стало победителем в номинации «Открытие года», заняв II место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

«Эксперты высоко оценили нашу практику, показатели работы, внедрение передовых, семейно-ориентированных технологий. В частности, в 2018 году было три сложных клинических случая, когда спасение новорожденных и их матерей проходило при тесном взаимодействии специалистов перинатального центра и Областной клинической больницы. В операционной женщинам одновременно проводилось родоразрешение и кардиохирургическая коррекция приобретенных и врожденных пороков сердца. Спасены жизни и матерей, и новорожденных», — отметил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Областной клинической больницы № 2 Игорь Веккер.

В свою очередь, министр здравоохранения области Галина Зольникова подчеркнула: в открытом в 2016 году областном перинатальном центре создана команда профессионалов, которые осваивают самые передовые технологии в сфере родовспоможения, выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела, внутриутробной хирургии. Они активно изучают лучший опыт российских и зарубежных специалистов. К ним за помощью обращаются жители других регионов. Высокая оценка на российском уровне является заслуженной наградой тем, для кого медицина — призвание.

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса состоится в Москве, в рамках XIII конгресса Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины.