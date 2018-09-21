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Перинатальный центр Оренбуржья удостоен всероссийской премии «Первые лица»

Общество

Участниками Всероссийского конкурса становятся специалисты и медицинские учреждения, реализовавшие инновационные проекты и внедрившие передовые технологии в сфере оказания медицинской помощи новорожденным

Оренбург, 21 сентября 2018, 11:25 — REGNUM  Оренбургский областной перинатальный центр отмечен в числе лучших российских учреждений родовспоможения третьего уровня по итогам Всероссийского конкурса, организованного Российской ассоциацией специалистов перинатальной медицины под председательством академика РАН Николая Володина. Медучреждение Оренбуржья стало победителем в номинации «Открытие года», заняв II место, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

«Эксперты высоко оценили нашу практику, показатели работы, внедрение передовых, семейно-ориентированных технологий. В частности, в 2018 году было три сложных клинических случая, когда спасение новорожденных и их матерей проходило при тесном взаимодействии специалистов перинатального центра и Областной клинической больницы. В операционной женщинам одновременно проводилось родоразрешение и кардиохирургическая коррекция приобретенных и врожденных пороков сердца. Спасены жизни и матерей, и новорожденных», — отметил заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Областной клинической больницы № 2 Игорь Веккер.

В свою очередь, министр здравоохранения области Галина Зольникова подчеркнула: в открытом в 2016 году областном перинатальном центре создана команда профессионалов, которые осваивают самые передовые технологии в сфере родовспоможения, выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела, внутриутробной хирургии. Они активно изучают лучший опыт российских и зарубежных специалистов. К ним за помощью обращаются жители других регионов. Высокая оценка на российском уровне является заслуженной наградой тем, для кого медицина — призвание.

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса состоится в Москве, в рамках XIII конгресса Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины.

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Медицина
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