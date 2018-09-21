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В Казахстане готовятся к первой химической кастрации педофила

Общество

Проводятся организационные мероприятия

В Казахстане готовятся к первой химической кастрации педофила
Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия
Педофил

Астана, 21 сентября 2018, 10:37 — REGNUM  В Туркестанской области Казахстана проводят организационные мероприятия по проведению первой в стране химической кастрации, применяемой осужденным за педофилию, сообщает 21 сентября РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, за восемь месяцев текущего месяца поступила одна заявка из Туркестанской области на проведение курса химической кастрации.

«На сегодняшний день проводятся организационные мероприятия», — сообщили в Минздраве.

Напомним, в апреле 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о защите прав детей, который вводит химическую кастрацию педофилов. Решение принимается судом на основе судебно-психиатрической экспертизы, которая определяет, болен ли человек педофилией.

В качестве препарата для химической кастрации применяется ципротерон. Кратность введения препарат составляет 10−14 дней. За явкой педофила на процедуры будут следить органы административного надзора.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане первая химическая кастрация может быть проведена в сентябре

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