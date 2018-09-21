Детские сады и школы Москвы оснастят новой системой предупреждения пожаров

Москва, , 10:42 — REGNUM Порядка 60 школ и детских садов Москвы будут оснащены системой предупреждения пожаров, разработанной совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ВНИИПО) МЧС России. Об этом заявил генеральный директор OOO «ТермоЭлектрика» Евгений Серебрянников, сообщает «Радио 1».

«Сейчас обсуждаем установку системы ТермоСенсор на зданиях, которые подведомственны Департаменту образования Москвы. Стоимость защиты одного электрощита составляет примерно 10−15 тыс. рублей с учётом монтажа», — отметил Серебрянников.

Продажи системы ТермоСенсор, получившей официальный сертификат на использование в 2017 году, начались с весны текущего года. В её основе лежит технология непрерывного контроля температуры контактных соединений.

Как пояснил начальник отдела патентования выставочной деятельности ВНИИПО МЧС России Антон Курицын, на контакты наклеивают специальные стикеры, каждый из которых содержит около 3−4 литров индикационного негорючего газа.

«Когда какой-то контакт начинает греться до температуры, грозящей возникновением короткого замыкания, срабатывает пиростикер и начинает выделяться газ. Срабатывает система защиты, автомат выключает электричество. И мы избегаем возникновения точечного очага возгорания», — пояснил Курицын.

На разработку и сертификацию ТермоСенсора ушло порядка двух лет. Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны провёл работы по сертификации системы и испытания, подтверждающие её безопасность, в подмосковной Балашихе.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии в Кемерове в московских торговых центрах начали проводить внеплановые проверки пожарной безопасности.

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