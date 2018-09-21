Уральские и бурятские эксперты обсудили противодействие пропаганде АУЕ

Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM Противодействие популяризации криминальной субкультуры в молодежной среде обсудили эксперты министерства общественной безопасности Свердловской области, ГУФСИН России по Свердловской области, Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), ряда других вузов и общественных организаций. В дискуссии приняли участие представители юридического факультета Бурятского государственного университета (БГУ), сообщает 21 сентября пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло 17 сентября в Зале Ученого совета УрГЮУ в рамках федерального проекта «АнтиАуе». Во время круглого стола состоялся телемост с Бурятским государственным университетом, а также Прикамским социальным институтом.

Руководитель федерального проекта «АнтиАуе» Данил Путильцев представил собравшимся промежуточные итоги реализации проекта, а также методические рекомендации по выявлению и противодействию распространения АУЕ в социальных сетях.

Представитель УГГУ Дмитрий Харченко и представитель УрГПУ Кирилл Беликов представили участникам круглого стола меры профилактики распространения деструктивных субкультур в школьной и университетской среде.

Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики БГУ Юрий Хармаев рассказал о причинах популярности АУЕ в регионах Сибирского федерального округа, а ректор Прикамского социального института Инна Никитина поделилась опытом борьбы с АУЕ в Пермском крае.

Завершило круглый стол выступление представителя Министерства общественной безопасности Свердловской области Дениса Цыкина о форматах борьбы правоохранительных органов с распространением АУЕ в регионе.

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Неформальное молодежное криминализованное движение АУЕ, название которого расшифровывается как «Арестантское уркаганское единство» (также встречается трактовка «Арестантский уклад един»), распространилось в российских школах, интернатах, детских домах и спецучилищах с конца 2000-х годов. Наибольшую активность сторонники этого движения проявляют в соцсетях.