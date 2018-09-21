Пятница, 21 Сентября 2018 года
11:59:36 МСК

Суд по делу Титиева в Чечне закрыл заседания для журналистов

Общество

На проведении заседания в закрытом режиме настаивал прокурор

Суд по делу Титиева в Чечне закрыл заседания для журналистов
Иллюстрация: Kakprosto.ru
Судебное решение

Грозный, 21 сентября 2018, 10:29 — REGNUM  В Чечне вынесено решение о проведении заседаний по делу главы местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева в закрытом режиме. О принятии такого решения Шалинский городской суд попросил прокурор, мотивируя это необходимостью неразглашения данных оперативных сотрудников.

Как отметила сторона обвинения, на судебных заседаниях присутствует множество людей, а закон о гостайне требует оберегать персональные данные оперативных сотрудников, которые проходят в качестве свидетелей. Адвокаты не согласились с такой мотивировкой, отметив, что «анкетные данные сотрудников угрозыска не являются гостайной». Тем не менее, суд прислушался к мнению прокурора и закрыл заседание от журналистов и представителей различных общественных организаций.

Читайте также: У правозащитника из «Мемориала», задержанного в Чечне, нашли наркотики

Напомним, суд по делу чеченского правозащитника Оюба Титиева, которого обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере, проходит с 19 июля. Как сообщало ИА REGNUM, он был задержан 9 января. В машине руководителя регионального отделения «Мемориала» были найдены наркотики. В отношении Титиева было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хранение наркотических веществ».

Судьба Титиева взволновала политиков за рубежом. С требованием отпустить правозащитника обратились к российским властям представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс.

Читайте также: Сфабрикованное дело: арестованный в Чечне правозащитник написал Путину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судебная система
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить