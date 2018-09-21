В Челябинске осуждён бывший тренер спортшколы

Челябинск, , 10:27 — REGNUM В Челябинске Центральный районный суд вынес приговор бывшему тренеру детско-юношеской спортивной школы. Его признали виновным в крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Как установил суд, преступная деятельность велась в период с ноября 2016 по июнь 2017 года. Тренер якобы обещал родителям поездку их детей в спортивный лагерь в Крыму и заявлял о необходимости купить спортивный инвентарь. И на всё это собирал с родителей деньги.

Всего деньги были взяты с 15 родителей, общая сумма составила 842 тыс. 500 рублей. Свою вину педагог полностью. признал.

Суд назначил ему два года условно с испытательным сроком в три года и шесть месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.