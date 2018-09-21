«Иди работай в Starbucks»: Джейн Фонда о движениях #MeToo и Time’s Up

Нью-Йорк, США, , 10:08 — REGNUM Люди, обвиняемые в сексуальных домогательствах, не должны возвращаться на ответственные должности, пока не докажут, что изменились. Такую точку зрения высказала известная американская актриса и активистка Джейн Фонда, отвечая на вопрос о состоянии движений #MeToo и Time’s Up на мероприятии, посвящённом ближайшей премьере фильма «Джейн Фонда в пяти действиях», передаёт издание Indiewire.

Актриса отметила, что не выступает против обвиняемых, которые возвращаются к своей привычной работе, однако он не рекомендует «легко отпускать их с крючка». Она пояснила, что важно, чтобы человек произвёл над собой работу. По мнению Джейн Фонды, срок не имеет значение — это может быть две недели или два года — главное, что у общества есть инструменты, которые помогают людям «становиться чуткими». Если же изменений не произошло, то обвиняемый в домогательствах может найти другую, может, менее престижную работу.

«Бедный высокооплачиваемый руководитель не может вернуться на работу. Иди работай в Starbucks, пока не научишься», — заявила активистка.

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Напомним, что флешмобы Time’s Up и #MeToo стали популярными во всем мире после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах. В рамках акций пользователи рассказывают свои истории о том, как столкнулись с сексуальными домогательствами, и призывают положить этому конец.

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