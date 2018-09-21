К мощам Спиридона Тримифунтского пришли 2% жителей Ярославской области

Ярославль, , 10:02 — REGNUM 23 тысячи человек или 2% жителей Ярославской области за 10 часов поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского в областном центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской митрополии.

Десница святого пребывала в главном храме Ярославля — Успенском соборе — с 10 утра 20 сентября до 8 утра 21 сентября. Для того, чтобы попасть к мощам, ярославцы стояли в очереди. Ожидание, по отзывам в социальных сетях, доходило до 1 часа.

Арифметически подсчеты показывают, что люди прикладывались к мощам со скоростью 38 человек в минуту. В числе пришедших поклониться святыне был губернатор области, мэр Ярославля, депутаты, общественные деятели.

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