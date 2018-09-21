Северный морской котик родился в Московском зоопарке

Москва, , 10:02 — REGNUM Детеныш северного морского котика появился на свет впервые за 20 лет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Морского котика по кличке Роджер, родившегося почти два месяца, уже перевели из внутреннего помещения в открытый вольер.

«Детеныш весит около 12 кг, — говорится в сообщении. — Основу его рациона пока составляет молоко матери».

Отмечается, что всего в зоопарке обитает группа морских котиков из пяти особей.

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