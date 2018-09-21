Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над девочкой-инвалидом

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Жительница Петербурга сообщила в полицию о том, что ее 11 летняя дочь, страдающая синдромом Дауна, якобы подверглась сексуальным домогательствам со стороны отца, бывшего мужа заявительницы.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», по словам женщины, это произошло с 15 по 17 сентября, когда ученица 2-го класса находилась в гостях в частном доме отца в поселке Комарово Курортного района Петербурга.

20 сентября 42-летний мужчина был задержан. Проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин США в начале сентября был задержан в Петербурге по подозрению в сексуальном насилии над детьми. В полицию обратилась мать глухонемого ребенка, ставшего жертвой педофила. Затем стало известно о еще одной жертве. Оба пострадавших — ученики младших классов.

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