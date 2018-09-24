От Великого шелкового к Северному морскому пути — День караванщика

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 24 сентября, отмечается Международный день караванщика. Это профессиональный праздник каравановожатых и прочих участников транспортных колонн и судовых караванов.

День караванщика учредила в 1995 году Международная ассоциация по рационализации транспортно-грузовых операций. Датой для праздника послужил день рождения известного британского мореплавателя и навигатора 16−17 веков Уильяма Адамса. Его считают первым европейцем, достигшим берегов Японии. После своего морского похода в 1597—1600 годах Адамс прожил в Стране восходящего солнца 20 лет, сыграв большую роль в развитии торговых отношений Японии с Англией и Голландией.

По другой версии, Международный день караванщика приурочен к окончанию Хиджры — праздника в честь переселения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину.

Само слово «караван» изначально обозначало группу людей, путешествующих вместе, а также их вьючных животных: верблюдов, лошадей и ослов. Как правило, торговцы объединялись таким образом для взаимной помощи в опасной местности. Самым известным караванным маршрутом был Великий шелковый путь, соединявший Китай со странами Средней Азии. Впоследствии название «караван» распространилось на колонну транспортных судов, перевозящих грузы на дальние расстояния. Например, сейчас суда ходят вслед за ледоколом по Северному морскому пути.

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