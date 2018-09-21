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Мэр Ярославля попросил ГИБДД не штрафовать мэрию за ямы на дорогах

Общество

Чтобы не наносить ущерб бюджету

Мэр Ярославля попросил ГИБДД не штрафовать мэрию за ямы на дорогах
Яма в Ярославле

Ярославль, 21 сентября 2018, 09:46 — REGNUM  Мэр Ярославля Владимир Слепцов на общегородском совещании 21 сентября обратился к представителям ГИБДД с просьбой не штрафовать мэрию за ненормативное состояние дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сотрудники ГИБДД привлекают власти к административной ответственности за ямы, в результате которых происходят дорожно-транспортные происшествия. Владимир Слепцов призвал полицейских отнестись с пониманием: в городе идет ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги», а также текущий ремонт дорог.

«Это все деньги, лучше эти деньги потратить на дороги, а не на штрафы», — заявил Владимир Слепцов.

Представитель ГИБДД парировал, что чиновники не исполняют своих обещаний по засыпке самых опасных ям хотя бы асфальтовой крошкой. Заммэра Михаил Кузнецов сказал, что крошку в ямы засыпают, но это не помогает — на дорогах с интенсивным движением она быстро вылетает из ям.

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