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Челябинск тонет в мусоре: подключилась прокуратура

Общество

Руководству «ГорЭкоЦентра» вынесено предостережение, а от мэра Евгения Тефтелева требуют принять меры

Челябинск тонет в мусоре: подключилась прокуратура
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мусор

Челябинск, 21 сентября 2018, 09:39 — REGNUM  В Челябинске прокуратура требует срочно решить вопрос с вывозом мусора с территорий контейнерных площадок. Сейчас работа по сбору и вывозу отходов проводится ненадлежащим образом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

В ходе проверки были выявлены контейнерные площадки на улицах Островского, Танкистов, Елькина, Курчатова, Красного Урала и других. Контейнеры переполнены мусором, площадки не убраны, стоит неприятный запах.

Мэру Челябинска Евгению Тефтелеву отправлено представление с требованием срочно принять меры по устранению нарушений законодательства. А глава муниципального «ГорЭкоЦентр» предостережён о недопустимости нарушения законодательства об охране природы в плане обращения с бытовым мусором.

Напомним, ситуация с уборкой города обострилась после 11 сентября, когда местные власти закрыли городскую свалку. Многие перевозчики не пожелали отвозить мусор за город. В итоге Челябинск стал превращаться в одну большую свалку.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинск тонет в мусоре: когда решат проблему?

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Полигоны и мусорные свалки
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