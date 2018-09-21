Калифорния отказалась от использования соломинок для напитков

Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM В американском штате Калифорния на законодательном уровне ограничено использование в ресторанах пластиковых соломинок для напитков. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал законопроект, запрещающий подавать в закусочных и ресторанах штата этот аксессуар вместе с напитками.

В то же время по настоятельному требованию клиента заведения, трубочка все же может быть выдана. По сведениям агентства, такая мера была введена в связи с попытками противостоять загрязнению окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле руководство сети кофеен Starbucks решило отказаться от использования пластиковых трубочек для напитков в заведениях своей сети. Вместо пластиковых соломинок посетителям будут выдавать бумажные.

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