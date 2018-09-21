Иркутские студенты освоили технику написания икон

Иркутск, , 09:17 — REGNUM Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) изучали технику письма по левкасу и создали копии икон Николая Чудотворца, апостола Петра и архангела Гавриила во время летней практики, сообщает 21 сентября пресс-служба вуза.

Доцент кафедры монументально-декоративной живописи и дизайна им. В. Г. Смагина Елена Сергейчук пояснила, что обучение иконописи проводится уже более 20 лет. Написанные студентами копии не являются предметами культа и не могут быть использованы в храмах, а основной целью практики является обучение технологиям переноса и воспроизведению изображения.

«Ранее кафедра в период летней практики проводила занятия непосредственно в залах Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева, где иконы писались с оригиналов. Сейчас мы работаем только по репродукциям», — пояснила Сергейчук.

Отмечается, что все копии икон на кафедральном просмотре получили высшую оценку. Работы останутся в фондах кафедры для демонстрации студентам младших курсов и участия в выставках. В ближайшее время копии представят на одной из площадок фестиваля «Сияние России». Мероприятие пройдет 29 сентября — 1 октября.