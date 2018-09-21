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Заключённых переведут из Нижнего Тагила на Колыму?

Общество

В Нижнем Тагиле намерены сократить число колоний

Заключённых переведут из Нижнего Тагила на Колыму?
Колючая проволока

Нижний Тагил, Свердловская область, 21 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  В Нижнем Тагиле планируется сократить количество исправительных учреждений. С такой инициативой 20 сентября на заседании гордумы выступил глава городской полиции Ибрагим Абдулкадыров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, это необходимо для улучшения криминогенной обстановки в Нижнем Тагиле. По информации пресс-службы гордумы, депутаты единогласно поддержали данное предложение. А пока дума приняла решение создать рабочую группу с целью обеспечения в Нижнем Тагиле общественной безопасности. В неё будут включены депутаты, а также представители мэрии и полиции.

Отметим, проблема для города более чем назрела. Здесь находится несколько колоний, в том числе женская. После освобождения многие сидельцы оседают в городе. На криминогенной обстановке это сказывается не лучшим образом. Не улучшает картину и распространяемый заключёнными туберкулёз.

По информации местных СМИ, заключённых предлагают отправлять в Магаданскую область. Как пишет издание «Между строк», с такой инициативой выступил Ибрагим Абдулкадыров. Некоторые депутаты одобрили это предложение.

Впрочем, жители Колымы вряд ли с радостью примут к себе уральских заключённых. В любом случае, пока не будет найдена альтернатива, колонии в Нижнем Тагиле останутся. Куда именно будут отправлять тагильских сидельцев, покажет время.

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