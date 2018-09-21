На Курилах будет построен Центр мониторинга и прогноза ЧС

Москва, , 09:04 — REGNUM Принято решение о создании на Курильских островах Центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано 21 сентября на сайте правительства России.

«После ввода центра в эксплуатацию на Курильских островах будет создана система комплексной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, что позволит усилить защиту населения и территорий от ЧС», — говорится в тексте документа.

В рамках проекта будут построены два объекта Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза чрезвычайных ситуаций на островах Кунашир и Итуруп. Будущий комплекс обеспечит покрытие территории островов указанных островов, а также прилегающих акваторий, говорится в постановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,4, зафиксированное Геологической службой США. Эпицентр подземного толчка находился на 90 км южнее Северо-Курильска — главного населенного пункта острова Парамушир.

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