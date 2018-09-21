В Сибирском университете представили опыт обучения гольфу в школах и вузах

Красноярск, , 08:32 — REGNUM Обучение гольфу в школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях, а также подготовку тренеров и судей обсудили участники всероссийской научно-практической конференции «Вопросы развития студенческого гольфа», которая прошла в Сибирском федеральном университете (СФУ), сообщает 21 сентября пресс-служба вуза.

В ходе мероприятия был представлен опыт СФУ по обучению студентов гольфу. Старший преподаватель кафедры физической культуры ИФКСиТ СФУ, тренер по гольфу Вячеслав Анисимов сообщил, что решение ввести гольф в систему физического воспитания было принято в университете в 2015 году.

«Гольф вызывает живой интерес у студентов. Желающих попасть на эту специализацию в три раза больше, чем мест, и нам даже пришлось придумать ряд нормативов, чтобы отбирать способных к этому виду спорта студентов», — сказал он.

Отмечается, что в работе конференции приняли участие аспиранты, магистранты, студенты вузов, работники физкультурных и спортивных учреждений, научные работники, тренеры-преподаватели. СФУ — первый вуз в России, где появится драйвинг-рейндж с девятью лунками для обучения студентов игре в гольф. В настоящее время на гольф-поле закончены ландшафтные работы и посеяна трава. Планируется, что с сентября 2019−2020 учебного года здесь начнутся учебные занятия для студентов специализации и тренировки сборной СФУ.