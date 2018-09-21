Потёмкинские деревни или норма? В Тюмени паркинг отделали пенопластом

Тюмень, , 08:06 — REGNUM В Тюмени на площади 400-летия города проводится очередная реконструкция. Плитка, которой умостили площадь к маю 2018 года, просела, местами раскололась. А колонны, украшающие надземную часть подземного паркинга, оказались… из пенопласта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Реконструкцию площади 400-летия Тюмени производило знаменитое АО «Мостострой-11». Строительство сухого фонтана, мощение, создание зоны отдыха и подземного паркинга на 300 мест обошлось бюджету Тюменской области в 630 млн рублей.

Объект был торжественно, с помпой сдан в мае 2018 года. Но плитка не выдержала и пяти месяцев. А колонны, которыми украсили надземную часть паркинга, оказались в трещинах, вмятинах и вообще… из пенопласта. Власти Тюмени обязали исполнителя АО «Мостострой-11» привести в порядок надземную часть парковки с колоннами и переложить просевшую плитку.

«Вся работа выполняется подрядчиком Главного управления строительства Тюменской области АО «Мостострой-11» в рамках гарантийных обязательств, — сообщили порталу 72.ru в администрации Тюмени.

АО «Мостострой-11» является ведущей мостостроительной организацией Западной Сибири. Наряду с этим компания участвует в тендерах на строительство и реконструкцию мостов в регионах России, Венгрии, Тунисе и других странах.

Тюменцы иронизируют в социальных сетях о реконструкторах площади 400-летия, мол, надеемся, что они мосты пока ещё из пенопласта не строят.

«Пенопласт ужасно горючий. Как принимали парковку пожарные? Что будет с людьми на парковке, если вдруг пожар начнётся?» — возмущаются одни.

«Не хотели тратиться на дорогой гранит или мрамор? Но ведь есть более дешевый полиуретан. А пенопласт, даже не пеностирол, это, конечно, круто», — недоумевают другие.

«Данная технология уже несколько десятков лет применяется в Турции. Ничего в этом страшного нет, если не заниматься вандализмом. Специальная краска на пенопласте даёт гарантию хорошего и невыгорающего покрытия более 50 лет, а так же хорошую пожароустойчивость», — нашлись и защитники колонн из пенопласта.

Чтобы добраться до истины, корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу АО «Мостострой-11» с просьбой пояснить, можно ли использовать пенопласт в декорировании такого пожароопасного объекта, как паркинг. В фирме пояснили, что отвечают лишь на официальные редакционные запросы.

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