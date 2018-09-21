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Владелец компании — подрядчика «Роскосмоса» сбежал в США

Общество

В России он объявлен в розыск

Москва, 21 сентября 2018, 07:58 — REGNUM  Подозреваемый в крупном мошенничестве владелец строительной компании ООО «Инженерные системы», которая является подрядчиком объектов «Роскосмоса», Сергей Сластихин сбежал из России. В настоящее время, по данным следственных органов, он находится в Соединённых Штатах.

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Накануне, 20 сентября, Басманный суд Москвы заочно арестовал Сластихина, пишет РБК. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

Отмечается, что владелец стройкомпании фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса». Ущерб может превысить сотни миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, руководящие работники ООО «Инженерные системы» не первый раз попадают в поле зрения правоохранительных органов. Так, зимой 2016 года по подозрению в сокрытии от налогов более 1,7 млн рублей был задержан гендиректор компании Вадим Тимаков.

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