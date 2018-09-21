МЧС предупредило москвичей о сильном тумане

Москва, , 07:52 — REGNUM В Москве в ближайшие часы местами ожидается сильный туман, сообщает 21 сентября пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

«В ближайшие часы с сохранением до 10:00 21 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200−500 метров», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют пешеходам при движении по краю проезжей части в тумане обозначить себя светоотражающими элементами.

Водителям, управляющим автотранспортом в тумане, рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября днем в Москве небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура в столице +24…+26 градусов, по области — +22…+27. Ветер юго-западный 1−6 м/с.

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