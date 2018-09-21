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У кандидата в президенты Бразилии в брюшной полости выявили жидкость

Общество

6 сентября в штате Минас-Жерайс во время предвыборного мероприятия было совершено нападение на кандидата в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаира Болсонара

Бразилиа, 21 сентября 2018, 07:47 — REGNUM  Кандидату в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаиру Болсонару, который находится в госпитале в отделении интенсивной терапии в Сан-Паулу, сделали дренаж брюшной полости. Об этом говорится в коммюнике госпиталя Albert Einstein, где находится политик.

Отмечается, что данная процедура была сделана потому, что в брюшной полости кандидата в президенты была обнаружена жидкость.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в штате Минас-Жерайс во время предвыборного мероприятия было совершено нападение на кандидата в президенты Бразилии от Социал-либеральной партии Жаира Болсонара. В местной больнице политику была оказана помощь и проведена операция, а затем его перевели в Сан-Паулу.

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