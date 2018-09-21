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Коррупционный скандал привел к отставке замминистра культуры Японии

Общество

Ведомству предложено принять все меры для восстановления доверия общества

Токио, 21 сентября 2018, 07:39 — REGNUM  В Японии после нескольких разоблаченных случаев коррупции своего поста лишился замминистра образования, культуры, спорта, науки и технологий Кадзуо Тодани. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По словам генсека японского правительства Ёсихидэ Суги, принявшего отставку чиновника, произошедшее в министерстве является «чрезвычайно прискорбным». Также Суга отметил, что ведомству теперь следует принять все меры для предотвращения повторения подобных инцидентов и работать так, чтобы к ведомству вернулось доверие общества.

Отмечается, что в 2018 году два бывших должностных лица министерства высшего образования Японии были арестованы из-за коррупционных скандалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта выяснилось, что отсутствие министра финансов Японии Таро Асо на форуме «большой двадцатки» связано с необходимостью его присутствия на заседании японского парламента в связи со скандалом о фальсификации данных о продаже земельного участка.

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Коррупция и борьба с ней
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