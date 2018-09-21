В ТюмГУ печатают новый энциклопедический словарь-справочник «Ермак»

Тюмень, , 07:28 — REGNUM Специалисты типографии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) приступили к печати нового энциклопедического словаря-справочника «Ермак» в котором представлены научные и информационные материалы о казачьем атамане и завоевателе Сибири Ермаке Тимофеевиче, сообщила пресс-служба вуза.

Работа над изданием началась в декабре 2017 года, когда был получен грант президента России. Над изданием трудился солидный коллектив: 59 авторов (из них 7 докторов и 13 кандидатов наук), а также работники архивов, музеев, краеведы и журналисты.

«Мы включили в это издание сибирских татар, вогулов, Маметкула, Кучума, — поясняет директор Центра региональных справочных изданий ТюмГУ Геннадий Зайцев. — То есть не просто имя Ермака в народной памяти, а мы расширили это пространство, сделали его действительно энциклопедическим словарем-справочником».

В итоге, пояснили в вузе, увесистый том объединил 211 статей: 80 научных и 131 информационную. С октября по декабрь пройдут презентации словаря-справочника «Ермак» в Оренбурге, Тюмени, Тобольске, Салехарде, Ноябрьске и других городах. Большая часть тиража будет безвозмездно передана в библиотеки.

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