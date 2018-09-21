Доход от эвакуаторов – на скорую помощь: нижегородцы пишут Никитину

Нижний Новгород, , 06:30 — REGNUM После трагедии в одном из студенческих нижегородских общежитий, где в начале сентября 2018 года был найден в бессознательном состоянии студент, к которому скорая помощь не успела, жители Нижегородской области написали обращение к губернатору Глебу Никитину. В нём они предложили решение проблемы изношенного автопарка и нехватки автомобилей скорой помощи, настаивая на том, что нужно «часть дохода компаний-эвакуаторщиков и процент от штрафов, целевым образом направлять на переоборудование и поддержание в должном виде автопарка службы скорой помощи». Под открытым обращением уже подписались свыше 100 горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Напомним, в начале сентября 2018 года стало известно, что в общежитии одного из колледжей Нижнего Новгорода педагоги обнаружили студента в бессознательном состоянии.

«Была вызвана скорая помощь, однако медики оперативно прибыть не смогли в виду отсутствия свободных бригад. Поэтому педагоги повезли студента в ЦРБ самостоятельно. Однако в больнице врачи смогли только констатировать его смерть», — пишет портал koza.ru.

После того, как информация о ЧП попала в СМИ, житель Нижегородской области Юрий Попов в открытом письме к губернатору Глебу Никитину, которое поддержали уже свыше 100 человек, выдвинуло предложение, как «жители Нижегородской области смогут получить медицинскую помощь в срок». При этом автор обращения не винит медиков, указывая, что одна из основных — «изношенный автопарк и нехватка машин» и из-за этого «время ожидания врачебной помощи бывает слишком велико».

"Ясно, что корень проблемы лежит в нехватке средств. И очень хорошо, что в настоящее время областное правительство обратило внимание на положение дел и обновляет парк, и увеличивает количество машин. Но насколько хватит такого задора? А тем временем на улицах наших городов активно работают коммерческие компании, которые эвакуируют неправильно припаркованные автомобили. Деятельность подобных предприятий сверхприбыльна! И, в отсутствие достаточного количества автостоянок, вызывает раздражение владельцев автотранспорта. Однако, понятно, что эвакуировать будут и далее, в том числе потому, что бюджет получает доход от штрафов взымаемых с водителей, нарушивших правила парковки. Исходя из изложенного выше, предлагаю часть дохода компаний-эвакуаторщиков и процент от штрафов, целевым образом направлять на переоборудование и поддержание в должном виде автопарка службы «Скорой помощи»! Таким образом, бизнес и власть покажут свою социальную ответственность на самом деле», — говорится в обращении.

Горожане поддержали инициативу: «скорая помощь — наша последняя надежда. Она должна оправдывать свое название!», «Если есть возможность обязать «делиться», я за!«

Напомним, 7 сентября 2018 года стало известно, что за счёт федерального бюджета Нижегородская помощь получит 19 новых автомобилей скорой помощи «ГАЗель NEXT», которые направят «в те районы, где выше всего потребность в обновлении парка».

Комментируя закупку, Глеб Никитин отметил, что приобретение такого количества «карет скорой помощи позволит серьезно улучшить ситуацию и с оказанием экстренной медицинской помощи».