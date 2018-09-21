Челябинск готовят к саммиту ШОС: когда сдадут гостиницы?

Челябинск, , 06:11 — REGNUM В Челябинске две гостиницы к саммиту ШОС могут ввести уже до конца 2019 года. Об этом заявляют представители ответственных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одна из гостиниц возводится на улице Лесопарковой, 9а. Здесь она будет построена на основе бывшего профилактория радиозавода «Полёт». Имеющемуся сданию предстоит капитальный ремонт.

На улице Васенко, 94 строят гостинично-спортивный комплекс, в котором будет 72 обычных номера плюс 10 люксов. Сейчас возводят каркас здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора. Объект сдадут также до конца 2019 года.

Отметим, это не единственные крупные стройки к саммитам ШОС и БРИКС. Также работы идут в местном аэропорту и предстоит возведение конгресс-холла. Напомним, саммиты пройдут в 2020 году.