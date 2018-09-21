В Киеве перехватом данных интернет-пользователей займется специальный центр

Киев, , 05:54 — REGNUM Специальный центр для перехвата данных украинских интернет-пользователей организуют в Киеве, сообщает издание Страна.ua.

По мнению некоторых украинцев, это делается под президентские и парламентские выборы, чтобы изолировать доступ на Украину информационного потока из внешних ресурсов — и наоборот.

Напомним, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 г. Очередные выборы депутатов Верховной Рады должны пройти 27 октября 2019 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября украинский экс-премьер-министр Николай Азаров заявил, что главе Украины Петру Порошенко не выиграть выборы честным путем, поскольку его ненавидит большинство избирателей.

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