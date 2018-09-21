Якорный резидент ТОР Якутии ответит в суде за нанесения ущерба экологии

Якутск, , 06:05 — REGNUM Главный резидент ТОР «Южная Якутия», компания «Колмар» станет ответчиком по делу о нанесении ущерба расположенному в Нерюнгринском районе республики ручью Дежнёвка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

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Госинспекторы охраны природы установили, что с принадлежащего «Колмару» горнообогатительного комбината «Денисовский» в ручей сливались сточные воды. Курирующее экологические вопросы республиканское ведомство обратилось в компанию с претензионным письмом о добровольном возмещении вреда, причинённого водному ручью Дежнёвка. Ущерб в 127,7 млн рублей компания должна была компенсировать в течение 30 календарных дней, но этого не произошло. Минэкологии Якутии обратилось в региональный арбитражный суд для взыскания этой суммы в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе три реки Якутии были загрязнены компанией АК АЛРОСА. Принадлежащие ей дамбы размыло после обильных дождей, и вода с большим количеством взвесей и ионов металлов полилась сначала в Ирелях, затем в Малую Боутобию и Вилюй, а оттуда — в реку Лена и море Лаптевых. Жители расположенных по берегам Вилюя сёл и городов лишились питьевой воды, загрязнение затронуло четыре муниципалитета, река очистилась только спустя месяц после аварии, но ущерб, нанесённый АЛРОСой экологии Якутии, до сих пор не оценён.

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