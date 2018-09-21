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На Южном Урале каждый год выявляют полторы тысячи случаев рака груди

Общество

Каждый третий вновь выявленный случай рака молочной железы – запущенный

Челябинск, 21 сентября 2018, 05:30 — REGNUM  Полторы тысячи случаев рака груди выявляется в Челябинской области каждый год, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Каждый год рак молочной железы поражает около 1,3 млн женщин в мире, 55 тыс. — в России и 1,5 тыс. — в Челябинской области. При этом на Южном Урале наблюдается ежегодный рост как заболеваемости, так и выявляемости рака груди», — сообщили в министерстве.

По словам представителя Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Аллы Доможировой, пограничный возраст, с которого необходимо особенно внимательно относиться к молочным железам — это 40−45 лет.

«Но вместе с тем мы понимаем, что каждый третий вновь выявленный случай — запущенный», — сказала медик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на конец первого полугодия 2018 года, Челябинска область оказалась одним из трех регионов, где число больных раком превышает общероссийский уровень.

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