Аэропорт Челябинска анонсировал новые рейсы

Челябинск, , 05:05 — REGNUM Новые рейсы начнут осуществляться авиакомпанией «ИрАэро» из Челябинска с 29 октября, сообщили в пресс-службе Челябинского аэропорта.

«С 29 октября 2018 года АО Авиакомпания «ИрАэро» запускает новые рейсы из аэропорта Челябинск в рамках федеральной программы субсидируемых авиаперевозок», — говорится в сообщении.

В аэропорту назвали новые рейсы:

Челябинск — Новый Уренгой: один рейс по понедельникам, вылет из Челябинска в 11:20, прибытие в Челябинск в 16:20;

Челябинск — Белоярский, один рейс по вторникам, вылет из Челябинска в 08:00, прибытие в Челябинск в 11:20;

Челябинск — Горно-Алтайск, один рейс по средам, вылет из Челябинска в 07:15, прибытие в Челябинск в 13:15;

Челябинск — Нижневартовск, два раза в неделю, вылет из Челябинска по вторникам в 12:20, по средам в 14:15, прибытие в Челябинск по понедельникам в 10:20, по вторникам в 16:00.

Полеты будут выполняться самолетами CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Указано местное время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с августа добавились ночные рейсы в челябинский аэропорт.

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