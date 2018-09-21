Трех жителей Кубани будут судить за убийство ради автомобиля

Краснодар, , 04:49 — REGNUM Трое краснодарцев сядут на скамью подсудимых по делу об убийстве, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«В Краснодаре перед судом предстанет трое молодых людей по обвинению в разбойном нападении на знакомого одного из них и его убийстве», — сообщили в СКР.

Дело об убийстве жителя Краснодара будет рассматриваться в Краснодарском краевом суде. Согласно материалам дела, собранным следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара, обвиняемыми являются три человека — житель Туапсе 25 лет и два его подельника — 29-летние мужчины.

Все трое обвиняются в нападении на 40-летнего мужчину. В деле фигурируют разбойное нападение (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ), убийство (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и пособничество в совершении указанного преступления (часть 5 статьи 33, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

Главный соучастник убийства ответит еще и за мошенничество в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ).

Убийство краснодарца произошло 13 сентября 2017 г. с целью угнать его автомобиль Audi и продать. 25-летний знакомый убил владельца автомобиля, а остальные участвовали в сокрытии улик и реализации награбленного. Автомобиль был продан в Махачкале.

«Вырученные от продажи денежные средства они распределили между собой и третьим фигурантом по возвращению в Краснодар. Своими действиями они причинили ущерб погибшему на сумму свыше 640 тысяч рублей», — сообщили в СКР.

Напомним, Краснодарский край является одним из самых криминогенных российских регионов. По данным за первые семь месяцев 2018 года, Кубань находится на третьем месте по числу преступлений после Москвы и Подмосковья.