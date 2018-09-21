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Главный фигурант по делу «Булгарии» вышла на свободу

Общество

Ее срок сократился из-за изменений в законодательстве

Москва, 21 сентября 2018, 04:16 — REGNUM  Директор ООО «АргоРечТур» Светлана Инякина, осужденная на 9,5 лет колонии по делу о крушении теплохода «Булгария» в 2011 году, вышла на свободу, сообщает РЕН-ТВ.

Сообщается, что ее освободили после пересмотра приговора в связи с изменениями в законодательстве. Ей зачли срок содержания под стражей: один день в СИЗО — за полтора дня в колонии. Таким образом ее срок сократился на треть и она уже вышла на свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2011 года теплоход «Булгария», который находился в аренде у ООО «АргоРечТур», попал в шторм на Куйбышевском водохранилище в Татарии.

Из-за нарушений правил безопасности отсеки судна начали заполняться водой, после чего теплоход опрокинулся на правый борт и затонул. В тот день на борту судна находился 201 человек.

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