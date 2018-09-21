ФБР объяснило причину закрытия обсерватории в Нью-Мексико

Альбукерке, США, , 03:27 — REGNUM Обсерваторию в американском штате Нью-Мексико, занимавшуюся наблюдением за солнцем, закрыли из-за уборщика, которого подозревают в хранении детской порнографии, сообщает Albuquerque Journal.

Согласно ордеру на обыск, который запрашивало ФБР, правоохранители заявляли об обнаружении некоего пользователя, который через интернет получал доступ к детской порнографии. В августе один из руководителей обсерватории заявил, что обнаружил работающий ноутбук с детской порнографией. Сотрудники ФБР выяснили, что ноутбук принадлежал уборщику, у которого был и ключ, и «неограниченный доступ» к зданию.

Напомним, 6 сентября обсерватория Sunspot, наблюдавшая за солнцем, была закрыта. Это породило большое количество конспирологических теорий, среди которых называли геомагнитные бури, обнаружение пришельцев, обнаружение шпионов и смертельные астероиды, летящие к Земле.