YouTube разблокировал российский канал Versus Battle

Москва, , 22:53 — REGNUM Популярный российский Youtube-канал Versus Battle вечером 20 сентября вновь стал доступен после того, как был заблокирован администрацией видеохостинга за нарушение условий пользования сервисом.

Ранее сегодня интернет-пользователи при попытке зайти на канал получали сообщение о том, что «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Каких-либо подробностей своего решения в администрации видеохостинга не сообщали. Ведущий проекта Александр Тимарцев, известный как «Ресторатор», в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отказался комментировать блокировку канала, объяснив это тем, что занят.

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