Четверг, 20 Сентября 2018 года
23:21:58 МСК

YouTube разблокировал российский канал Versus Battle

Общество

Канал рэп-баттлов Versus Battle ранее был заблокирован за нарушение правил пользования YouTube

Москва, 20 сентября 2018, 22:53 — REGNUM  Популярный российский Youtube-канал Versus Battle вечером 20 сентября вновь стал доступен после того, как был заблокирован администрацией видеохостинга за нарушение условий пользования сервисом.

Ранее сегодня интернет-пользователи при попытке зайти на канал получали сообщение о том, что «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Каких-либо подробностей своего решения в администрации видеохостинга не сообщали. Ведущий проекта Александр Тимарцев, известный как «Ресторатор», в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отказался комментировать блокировку канала, объяснив это тем, что занят.

Читайте ранее в этом сюжете: YouTube заблокировал российский канал рэп-баттлов Versus Battle

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить