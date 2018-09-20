Полиция Мексики пересчитала тела из грузовика с трупами в штате Халиско

Мехико, , 21:43 — REGNUM Полиция Мексики сообщила уточненную информацию о грузовике с телами из морга, обнаруженном ранее в штате Халиско, 20 сентября передает агентство Associated Press.

По уточненным данным, в морге Тлакепаке числилось 444 тела, при этом в здании — только 49 из них. В грузовике, отправленном «куда подальше» из-за невыносимого запаха, было 273 трупа, остальные хранились во втором рефрижераторе на стоянке у морга.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября директор морга, отправивший грузовик с трупами в пригород Гвадалахары, был уволен губернатором штата Халиско. Первоначально заявлялось, что в рефрижераторе находилось 157 тел.

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