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Полиция Мексики пересчитала тела из грузовика с трупами в штате Халиско

Общество

В грузовике, отправленном директором морга «куда подальше» из-за невыносимого запаха, было 273 трупа

Полиция Мексики пересчитала тела из грузовика с трупами в штате Халиско
Морг

Мехико, 20 сентября 2018, 21:43 — REGNUM  Полиция Мексики сообщила уточненную информацию о грузовике с телами из морга, обнаруженном ранее в штате Халиско, 20 сентября передает агентство Associated Press.

По уточненным данным, в морге Тлакепаке числилось 444 тела, при этом в здании — только 49 из них. В грузовике, отправленном «куда подальше» из-за невыносимого запаха, было 273 трупа, остальные хранились во втором рефрижераторе на стоянке у морга.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября директор морга, отправивший грузовик с трупами в пригород Гвадалахары, был уволен губернатором штата Халиско. Первоначально заявлялось, что в рефрижераторе находилось 157 тел.

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