Трудовые мигранты рискуют остаться без украинской пенсии — СМИ

Киев, , 21:34 — REGNUM Граждане Украины, регулярно выезжающие на заработки за пределы своей родины, сталкиваются с множеством проблем, сообщается в материале, опубликованном 20 сентября изданием «Обозреватель».

Трудовые мигранты не получают стаж, а значит не могут претендовать на пенсию, им не положено пособие по безработице, они не могут получить субсидию на оплату ЖКХ, а также кредит в банке.

Кроме того, длительное пребывание за границей разрушает семьи:

«Люди могут не видеться годами. Это приводит к тому, что брак превращается в дистанционный, связи ослабевают», — рассказала сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко.

Авторы также отмечают, что мигранты живут в общежитиях и вынуждены максимально экономить, что негативно сказывается на их психике.

Напомним, по данным украинского МИД из страны ежегодно уезжает около миллиона человек

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При этом только в Польше трудится десятая часть населения всех подконтрольных Киеву территорий.

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