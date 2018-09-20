Четверг, 20 Сентября 2018 года
20:16:14 МСК

YouTube заблокировал российский канал рэп-баттлов Versus Battle

Общество

Канал заблокирован «за многочисленные или серьёзные нарушения» условий пользования видеохостингом

Москва, 20 сентября 2018, 19:56 — REGNUM  Администрация видеохостинга YouTube в четверг, 20 сентября, заблокировала доступ к популярному российскому каналу Versus Battle, на котором публиковались словесные поединки рэперов и блогеров.

В настоящее время при попытке зайти на канал пользователи видят сообщение о том, что «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Отметим, что аудитория канала Versus Battle составляет свыше 4,3 млн подписчиков.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Интернет
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить