YouTube заблокировал российский канал рэп-баттлов Versus Battle

Москва, , 19:56 — REGNUM Администрация видеохостинга YouTube в четверг, 20 сентября, заблокировала доступ к популярному российскому каналу Versus Battle, на котором публиковались словесные поединки рэперов и блогеров.

В настоящее время при попытке зайти на канал пользователи видят сообщение о том, что «аккаунт заблокирован за многочисленные или серьёзные нарушения условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение».

Отметим, что аудитория канала Versus Battle составляет свыше 4,3 млн подписчиков.