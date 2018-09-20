Жестоко обращалась с младенцем: 19-летняя челябинка отдана под суд

Коркино, Челябинская область, , 19:55 — REGNUM В южноуральском Коркино 19-летняя девушка отдана под суд. Она плохо исполняла свои материнские обязанности и жестоко обращалась со своим двухмесячным сыном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Как следует из обвинительного заключения, в квартире, где жили мать и дитя, царила антисанитария. Собирались пьяные компании. У ребёнка не было спального места. А в мае обвиняемая оставила своего сына в коляске в коридоре квартиры без одежды на более чем два часа. В итоге ребёнка госпитализировали.

Теперь женщине грозит три года колонии. А тем временем в Увельском районе вступил в законную силу приговор 48-летней женщине, которая причинила тяжкий вред своей престарелой матери. Она избивала её несколько дней. Суд назначил ей 4 года и 1 месяц колонии. Адвокат подал на обжалование, но областной суд отказался удовлетворить жалобу.